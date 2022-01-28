/675799/مبسوطة-جدا-ليلى-أحمد-زاهر-تعلن-تعافيها-من-كورونا

أعلنت الفنانة الشابة، ليلى أحمد زاهر، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى قرارها بالامتناع عن الكشف عن إصابتها الفيروس الذي ضربها منذ أيام قليلة.

دوت الخليجيرصد تعافي ليلى أحمد زاهر من فيروس كورونا

ونشرت ليلى فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، قالت فيه: « أنا النهاردة خفيت من كورونا، الحمد لله، الفترة اللي الفاتت كان عندي كورونا ومكنتش قايلة لحد خالص، ومبسوطة قوي إني بقيت سلبي كورونا النهاردة».

وتابعت: «كنت طول فترة العزل بقول لنفسي إن يوم 28 أنا هكون سلبي كورونا، وفعلا النهاردة 28 وأنا سلبي كورونا، وأنا بحلل كنت بقول أنا نتيجة تحاليلي هتطلع سلبي كورونا، وفعلا طلعت سلبي، إنه قانون الجذب».

أسرة احمد زاهر يحتفلون بعيد ميلاد منى

الجدير بالذكر، أنه وسط ألوان مبهجة وخلفية على شكل وحيد القرن المحبب للأطفال، أحتفلت أسرة أحمد زاهرة بعيد ميلاد ابنته الصغيرة منى، بحضور عدد من أصدقاءها، ونشر وأحمد زاهر وبنتيه النجمتان ملك وليلى مجموعة من الصور من الحفل مع منى أحمد زاهر، من خلال حساباتهم الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد زاهر على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مجموعة من الصور له مع ابنته الصغيرة منى، في حفل عيد ميلادها، الذي تمتع بأجواء مفرحة بحضور أصدقائها، وكانت الخلفية الرئيسية للحفل هي شخصية وحيد القرن الأبيض، الذي يحبه الأطفال، وعلق على هذه الصور، وكتب: "كل سنة وانتي طيبة يا مونمون يا حتة من قلبي وعقبال مليون سنة"، وأستكمل:"ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلب ابوكي ويرزقك و يسعدك.. بحبك يا منمونتي".

مالك أحمد زاهر تهنئ أختها بعيد ميلادها

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر مع أختها الصغيرة منى في عدد من الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على ذات الموقع، وكانت الفرحة ظاهرة بوضوح في كل صورة، وكتبت ما معناه "يوم مونمون"، وشكرت الشركة المنظمة للحفل والمسؤلة عن تزين المكان، وأيضًا محل الحلوى الذي أعد لهم قالب من الكيك مزين بشكل وألوان وحيد القرن، لتكملت المظهر المبهج للحفل.

ليلى زاهر تنشر صور من حفل أختها

شاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور في عيد ميلاد منى أختها، وكتبت عليها:" The Birthday Girl"، بما معناه"صاحبة العيد ميلاد"، وظهر في الصور مدى التناغم والإنسجام بين ليلى ومنى، مما جعل النجوم والمتابعين العاديين يتفاعلون،ويكتبون أمنياتهم لمنى زاهر في عيد ميلادها.