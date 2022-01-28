وكيل دفاع النواب: التلاحم بين الشعب والشرطة بالتحرير نتج عنه عودة الأمان

جدة - نرمين السيد - قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الاتحاد والتلاحم بين الشعب والشرطة بميدان التحرير نتج عنه عودة الأمان لمصر، مشيرا إلى أن أن مخطط الهدم فيما يسمى بثورات الربيع العربى، بدأ باستهداف أجهزة الأمن لأنها حائط الصد الأول.





وخلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، فى حلقة اليوم من برنامجه "كلام فى السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح المصرى أن ما سُمى بأحداث الربيع العربى شارك فيه مؤسسات خارجية تكره مصر، وما وقع وقتها ليس اعتباطًا. وأوضح "المصرى"، أن مخطط الهدم بدأ باستهداف أجهزة الأمن لأنها حائط الصد الأول، مشيرا إلى أن الاتحاد والتلاحم بين الشعب والشرطة بميدان التحرير، من هنا بدأ يعود الأمان لمصر، مضيفًا: "رأينا تلاحم بين الشعب والشرطة للإبلاغ عن كل المتطرفين". ويذاع برنامج "كلام فى السياسة"، فى العاشرة من مساء الجمعة كل أسبوع عبر فضائية "إكسترا نيوز"

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