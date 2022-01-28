رئيس جامعة الأقصر ومنسق عام «هنجملها» يدعمان مبادرة زراعة 1500 شجرة  

وشارك رئيس الجامعة، ومنسق المبادرة، فى غرس عدد من أشجار الليمون بدير الأنبا باخوم بالأقصر ضمن مستهدف زراعة مساحة 10 آلاف شجرة ليمون بالدير خلال الشهر المقبل، كما شارك الجانبان أيضًا فى غرس عدد من الأشجار بأحد الفنادق السياحية.
وأوضح الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، أن اهتمام الجامعة بالحملة يأتى تعظيمًا للدور المجتمعى الذى تتبناه جامعة الأقصر نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع، وتنفيذًا لمبادرة وزارة التعليم والبحث العلمى للاهتمام بالبيئة، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء، ومواجهة التغير المناخى، والاحتباس الحرارى، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الدولة 2030.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن استكمال الحملة يتم بزرع أشجار مثمرة بمستشفى شفاء الأورمان، وبدار أيتام وعدة أماكن أخرى بهدف تجميل المحافظة والمشاركة فى إظهار المظهر الجمالى لمدينة الشمس.
وأكد المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة، أن المبادرة تستهدف أيضًا مكافحة فقر الغذاء، ومكافحة البطالة، والحفاظ على كل نقطة مياه.
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