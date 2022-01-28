الأرصاد: انتهاء ذروة البرودة ووصول درجات الحرارة إلى 20 فى هذا التوقيت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع المقبل، والذي يبدأ من غد السبت، سيكون أفضل نسبيا من الأسبوع الأخير، مشيرة إلى عبور مصر بذروة انخفاض درجات الحرارة أمس وأول أمس.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" عبر قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم كانت 15 درجة مئوية للعظمى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16 و 17 درجة مئوية في الأيام المقبلة، متابعة: "درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادين عليها في شهر يناير بـ3 درجات، قد تزيد مع نهايات الأسبوع المقبل وقدوم فبراير، إلى 20 درجة، وسوف نشهد طقسا دافئا خلال ساعات النهار".

وتابعت منار غانم: "طقس الأسبوع المقبل سيكون بارد خلال فترات النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعدل الحرارة ومائل للدفيء على الوجه القبلي مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء".