/675801/محمود-القط-انهيار-الدول-بعد-ثورات-الربيع-العربي-جاء-بسبب-عدم-وجود-مؤسسات-صلبة-بها

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه بعد 11 عام على ثورات الربيع العربي، نجد أن الشعوب لم تتحكم في تبعايتها مثل ثورات تونس ومصر وليببا.

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جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الاعلامي أحمد الطاهري المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مشيرا إلى ان الناس نزلت الشارع ولكن تم نزول فئات اخرى لاستغلال هذه الحراك من اجل هدم ثوابت الثورة . وأكمل القط:" في 2009 قام شاب بالحديث مع أحد القيادة السياسية وطالب بأن يكون هناك اهتمام بالفيس بوك، ولكن تم الاستهتار به.. ثم بعد ذلك نجد ان ثورة 25 يناير قامت بسبب الفيس بوك وهو ما يدفعنا لأخذ عبرة من هذا الموقف".

محمود القط: انهيار الدول بعد ثورات الربيع العربي جاء بسبب عدم وجود مؤسسات صلبة بها

ونوه عضو التنسيقية أن 25 يناير ليس عيد الشرطة فقط، حيث أنها رمز لرفض الاستسلام من قبل الشرطة المصرية.

ونوه القط أن انهيار الدول جاء بسبب بسبب عدم وجود مؤسسات صلبة، تعتمد عليها، لافتا إلى ان مصر كانت تمتلك هذه المؤسسات التي سادندتها وقت الثورة. وأشار إلى قوة الأجهزة المعلوماتية في مصر، موجها التحية لرجال المخابرات العامة المصرية وامن الدولة، لأنهم قدروا الموقف بشكل جيد.