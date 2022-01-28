/675802/أكتر-واحدة-بتلبس-كمامة-نوليا-مصطفى-مقدمة-برنامج-نفسنة-تعلن-إصابتها-بكورونا

كشفت الإعلامية نوليا مصطفى، مذيعة برنامج «نفسنة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف إصابة نوايا مصطفى بفيروس كورونا

وكتبت نوليا مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله، أكتر واحدة إيديها باظت من الكحول، ولبست كمامات، ولبست اللي قدامها كمامة.. إيجابي كورونا، الحمد لله، دعواتكم».

إصابات كورنا تنتشر بين النجوم

الجدير بالذكر، أنه انتشرت الإصابات بفيروس كورونا في المجال الفني، وعدد كبير من النجوم الكبار والسباب خضوا للحجر المنزلي في الفترة الأخيرة؛ بسبب إصابتهم أو إصابة أحد المقربين لهم بفيروس كورونا المستجد.

أصيبت الفنانة ساندي بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن نبأ إصابتها عبر السوشيال ميديا، من خلال موقع إنستجرام، وكتبت:"مكنش لازم أعرف ان جالى كورونا".

حالة الفنانة ساندي مستقرة وليست خطر، ولكنها تعاني من الكحة وأعراض نزلة البرد، وتتلقى بروتوكول العلاج في العزل المنزلي.

بيومي فؤاد يعلن إصابته بكورونا

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "أنا كورونا.. حاجز نفسي في المكتب بقالي يومين، تحياتي لحضراتكم، ودعواتكم جميعًا بالشفاء.. وحشتوني".

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان بيومي فؤاد عن موعد عرض فيلمه الجديد "مهمة مش مهمة"، من خلال حسابه الرسمي على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه بعد أيام، حيث نشر بوستر الفيلم لتشويق الناس له.

وغاب بيومي فؤاد عن العرض الخاص لفيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بسبب إصابته بالفيروس.

منة شلبي

وضرب فيروس كورونا المستجد الفنانة المصرية منى شلبي، وذلك قبل أيام من استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، ليكون بذلك ضمن قائمة المسلسلات المهدد بالخروج عن السباق الرمضاني 2022.

من هي نوليا مصطفى

نوليا مصطفى إحدى مذيعات برنامج «نفسنة» على قناة «القاهرة والناس»، بدأت العمل كمذيعة من خلال قناة «ART»، وقدمت برنامج «مكسرات» و«برج الأفلام»، كما قدمت برنامج «سوالفنا الحلوة» على فضائية «دبي»، عام 2004، وعملت في قناة «LBC»، وقدمت برنامج «بنات هوى»، إلى أن انضمت لمقدمات «نفسنة».

وتحرص نوليا مصطفى، بشكل مستمر على التواصل مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، وتحرص دائما على الظهور والتفاعل معهم «لايف» أو من خلال نشر عدد من فيديوهات وكواليس تصوير برنامجها