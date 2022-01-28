أشرف عبد الباقى خلال برنامج أحلى كلام: «اشتغلت حداد..وأول مرتباتي في التمثيل 100 جنيه شهريا»

/675806/أشرف-عبد-الباقى-خلال-برنامج-أحلى-كلام-اشتغلت-حدادوأول-مرتباتي-في-التمثيل-100-جنيه-شهريا

تحدث الفنان القدير أشرف عبد الباقي، عن صعوبات واجهته خلال بداية مشواره الفني، مشيرا إلى رفض والده دخوله في مجال التمثيل، واشتغل في أعمال كثيرة منها الحدادة، قبل تألقه في عالم الفن.

دوت الخليج يرصد صعوبات أشرف عبد الباقي أثناء مشواره الفني

وقال أشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج "أحلى كلام" الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي، عبر قناة الحياة، إنه عانى من مشاكل في بداية مشواره الفني في حفظ كلام السيناريو، سواء وقوفه على خشبة المسرح أو في السينما أو الدراما، مشيرا أنه كان مرعوب من ذلك، ولكن بعد احترافه التمثيل بدأ الأمر سهلا عليه.

أشرف عبد الباقي يكشف أول مرتب حصده

واضاف أشرف عبد الباقي أن أول أجر حصل عليه 100 جنيه شهريا في مسرحية "خشب الورد" عام 86 بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولى.

وأشار أن معظم مسرحيات مسرح مصر اعتمدت على الارتجال، مشيرا أن كل فنان من مسرح مصر له منطقة معينة يلعب فيها، والحمد لله كلهم كانو ملتزمين فى شغلهم وانبسطت بالعمل معهم.

أشرف عبد الباقي يستعد لتصوير مسلسله الرمضاني

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أشرف عبد الباقي، لبدأ تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “عائلة فرح” خلال الايام المقبلة، ترقبا لعرضه ضمن السباق الرمضاني 2022.

ويُعد مسلسل “عائلة فرح” من أفكار المبدع يسري الفخراني، وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ويتكون المسلسل من 18 حلقة، وتم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين بالعمل الفني لعرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل أنا وهي لأشرف عبد الباقي

من ناحية أخرى، شهدت الحلقات السابقة من مسلسل أنا وهي الذي يخوض بطولته الفنان القدير أشرف عبدالباقي بجانب هنا الزاهد وأحمد حاتم، هجوم كبير من عدد من الجمهور المشاهد المسلسل وذلك لسبب نهايته الذي وجدها المشاهدين صادمة وغير مفهومة، ولكن حاز العمل بشكل عام على إعجاب الباقية والذين مثلوا الأغلبية العظمي.

أبطال مسلسل “أنا وهي”

مسلسل “أنا وهى” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.