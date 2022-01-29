/675807/إبراهيم-المصري-ثورة-30-يونيو-حققت-مرادها-وأعادت-الثقة-بين-القيادة-السياسية-والشعب

قال النائب ابراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مصطلح الخلايا النائمة، مصطلح تم اطلاقه بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى انه تم ايجاد هذه الخلايا في العديد من الاوساط التي كان يصعب التفكير في أن تتواجد بها.

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جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الاعلامي أحمد الطاهري المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مضيفا أن ثورة 30 يونيو ندحت في بناء الثقة مرة اخرى بين القيادة السياسية والشعب، لان الناس اعتادت على عدم التديقي لما يقال بسبب انتشار الشائعات قبل ذلك.

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ووجه وكيل لجنة الدفاع المصري بالبرلمان التحية للشعب المصري لتلاحمه مع القوات المسلحة والوقوف بجانب مؤسسات الدولة حتى تستعيد عافيتها.

كما اكد المصري على أن ثورة 25 يناير يجب أن نخرج منها بعبرة موضحا انه كل ما شهدناه بعد ذهه الثورة كان له مقدمات بشأن رغبة البعض في الايقاع بالدولة المصرية عن طريق افتعال المشاكل والازمات ضد الدوةل المصرية.

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وتابع النائب ابراهيم المصري أنه كان يوجد تنظيم ممنهج وهو تنظيم الجماعة الارهابية والذي كان يعمل وفق توجيهات خارجية حيث أن عادتهم المعروفة هي الاستفادة من الاحداث، واختيار الوقت المناسب للايقاع بمصر، والتي تمثل عمود الخيمة للعرب أجمع، حيث أن استقرارها يؤدي إلى استقرار المنطقة باكملها.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب النائب ابراهيم المصري، أن تنظيم الجماعة استهدف في البداية حرق الاقسام ومديريات الأمن من أجل زعزعة الاستقرار، وذلك عبر استخدام اسلحة حصلوا عليها بمساعدات خارجية.