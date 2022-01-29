/675810/المنتدى-المصري-لتنمية-القيم-الوطنية-يحتفل-بعيد-الشرطة-على-طريقته-الخاصة

دوت الخليج

وشارك في المنتدى لفيف من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، حيث تم تكريم أسماء شهداء الشرطة بمشاركة أسر الشهداء إضافة إلى خريجي الدورة الثانية لتأهيل شباب الباحثين على مهارات التحليل الاستراتيجي.

وتم إهداء دروع تذكارية لبعض القيادات الوطنية التي كانت لهم إسهامات في إعادة بناء منظومة القيم الوطنية ، ومساعدة الشباب على القيام بواجباتهم في حماية وصون مصالح وطنهم ، والدفاع عن تلك المصالح بالتزود بالمعارف والعلوم واللغات التي تخاطب بها القوى الإقليمية ، في إطار من التعاون لتحقيق الأهداف القومية .

المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يحتفل بعيد الشرطة على طريقته الخاصة

هذا وجاءت مشاركة الشباب في هذا الحفل إيماناً بأهمية حماية الشباب ضد محاولات تغييب الوعي ، حيث الحرص على تأهيل الأجيال الصاعدة من الشباب المتخصص في الدراسات والعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصقل مهاراتهم البحثية وتأهيلهم لسوق العمل، بما يجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها تجاه وطنها ، وصون مصالح مصر العليا ، مع تزويد الباحثين بالأدوات المعرفية لبناء جيل جديد من الباحثين في مجال الدراسات الاستراتيجية التي تخدم توجهات ومصالح الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.