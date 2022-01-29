/675811/محمود-القط-عقيدة-الجيش-المصري-الوطنية-الخالصة-سبب-صموده-حتى-الآن

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه أثناء ثورات الربيع العربي كان يوجد استهداف للإيقاع بالقوات المسلحة والجيوش في المنطقة العربية وذلك بما فيهم مصر.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاؤه ببرنامج على كلام في السياسة تقديم الاعلامي احمد الطاهري والمذاع على قناة اكسترا نيوز ، لافتا النظر إلى الفرق بين الجيش المصري وصموده عكس الجيوش التي سقطت، قائلا إن الجيش المصري تميز بعقيدته الوطنية الخالصة ، حيث أنه عبارة عن نسيج واحد تمثلت أهدافه في الدفاع عن الدولة المصرية وحمايتها فقط.

وأكمل عضو التنسيقية النائب محمود القط، أنه يتم مخاطبة الأجانب بالخارج بأننا نقوم ببناء دولة ديموقراطية حديثة ، والعمل على إعادة بناء المواطن المصري ودمجه في السياسة مرة أخرى بعد الفكرة السيئة التي تكونت لديه عنها.