/675815/مش-ضد-أغاني-المهرجانات-وأنا-مبفشلش-أبرز-تصريحات-أكرم-حسني-خلال-برنامج-حبر-سري

حل الفنان أكرم حسني ضيقا على الجزء الثاني من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليجيرصد تصريحات أكرم حسني خلال برنامج حبر سري

وفجر أكرم حسني خلال البرنامج مجموعة تصريحات جريئة ومثيرة كاشفا عن حقيقة إعتزاله الفن، وسبب حبه للمخرج محمد سامي.

تصريحات أكرم حسني خلال برنامج حبر سري

وجاءت تصريحات أكرم حسني خلال برنامج حبر سري على النحو التالي:

- الحاجات اللي في مش صميم شغلي مبتشغلنيش.

-محمد سامي مخرج موهوب ومختلف وبيعرف يوظف أعماله ومفيش حاجة بييعملها صح.

- بشتغل معاه فيلم وانا بتشرف إني أشتغل معاه ومجليش أي قرار يقول إني مشتغلش معاه.

- مش من حق حد يحذف حاجة هو صورها، وانا لو مكان تامر حسني وقت أزمة حلا شيحا كنت هقولها دي تبع مخرج العمل مليش دعوة بيه.

-المرة الوحيدة اللي اعتذرت فيها اني اتصور مع حد كنت مع ابويا في المستشفى وهو طلب مني ده وقولته ازاي يعني كنت وقتها في حالة حرجة.

-محمد سامي اللي يقدر يطلع مني شخصية جديدة.

- سمرة سعيد طول الوقت مفاجأنا.

- أومن أن وصول مطربي المهرجانات لهذا النجاح يدل على تقديمهم لفن، حتى إذا كان مختلفا عن المعتاد.

-شغلنتي الأساسية هي ممثل، وانا مجرد مؤدي وغير مؤهل لتقديم حفلات غنائية.

-أنا مش ضد حمو بيكا ولا أي مطرب مهرجانات طالما مش بيقول ألفاظ خارجة.

- أعتقد أن قرار نقيب المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر نابعا عن وجهه نظر ولها أسبابها المختلفة التي لن أتطرق إليها، ولكن اعترض إذا كان القرار بسبب أن المهرجانات فن مختلف عن السائد.

أكرم حسني في الجزء الاول من حبر سري

وكان قد علق الفنان المصري أكرم حسني، على تعليق الناقد السينمائي طارق الشناوي بشأن الأداء الكوميدي التى يقدمه فى أعماله الفنية، قائلًا: "أنا بحترم رأيه ولكن الجمهور هو الذي يحدد"

وأضاف أكرم حسني خلال حلول ضيفًا على برنامج “حبر سري” من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على فضائية “القاهرة والناس”: ”أنا بحترم رأيه، ولكن الجمهور لو قال إن غير لائق على الأدورا الكوميدية، ساعتها أبطل أشغل”.

ونوهه أكرم حسني بخصوص دور فيلم “البدلة” مع الفنان تامر حسني:” طبيعي أن تامر حسنيالفنان الكبير يلفت الأنظار، ولكن أنا ما زلت ده راي الاستاذ طارق وبحترمه ولكن الجمهور هو ال بيحدد النجم أنه يكمل فى التمثيل أو يوقف شغل”.