البحوث الفلكية يكشف عن أول أيام شهر رجب

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر رجــــب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثــاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1-2-2022م "يوم الرؤية".





ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين "15 – 19 دقيقة"، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين "9 – 31 دقيقة". وبذلك تكون غـرة شهـر رجب 1443هـ فلكيـا يوم الأربعـاء 2-2-2022م.

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