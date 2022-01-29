وصول 4 ملايين جرعة لقاح أسترازينيكا من بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة، تعليقا على الفيديو المنشور، إن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة للتنوع في اللقاحات المضادة لكوفيد-١٩.
وفى وقت سابق، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، اعتماد دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج "كورونا" لأول مرة، موضحا أن هذا الدواء هو "مولنوبيرافير"، وسيكون لعلاج مرضى "كورونا" فى المستشفيات فقط.
وقال الدكتور عبدالغفار، إن هذا الدواء يعطى للمريض فى بداية الإصابة، وتحديدا فى أول 5 أو 7 أيام، وهذا الدواء يقلل الأعراض ويقلل من الدخول للمستشفيات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هذا الدواء يعطى للمصاب وليس للوقاية، ويكون للفئات الأكثر عرضة ولكبار السن وأصحاب الأمراض.
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن هذا الدواء لا يتعارض مع لقاحات "كورونا"، وحصل على موافقة طارئة ولن يكون متوفرا فى الصيدليات، ولكن يتم الحصول عليه من خلال المستشفيات بعد الكشف على الشخص وتأكد إصابته بفيروس "كورونا".
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