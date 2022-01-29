/675816/محمود-القط-تنسيقية-شباب-الأحزاب-أتاحت-حوار-بناء-خالي-من-المعارك-السياسية

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين أنه بعد حالة من التخبط السياسي ، تم العمل على إنشاء سياسة بمفهوم جديد ، وهو الأمر الذي حققته التنسيقية عن طريق تقوية الأحزاب المصرية وزيادة تأثيرها الفعال بالشارع المصري بعد حالة من عدم الثقة بدورها، منوها أنه قبل ثورة يناير كان يوجد حزب واحد مسيطر على الحالة السياسية والمتمثل في الحزب الوطني ، ثم بعد ذلك ظهرت أحزاب دينية ولكن رفضها المجتمع.

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جاء ذلك خلال لقاؤه ببرنامج على كلام في السياسة تقديم الاعلامي احمد الطاهري والمذاع على قناة اكسترا نيوز ، موضحا أن التسيقية اتاح نوع من الحوار المتبادل الخالي من المعارك السياسية، إضافة إلى الخروج بمقترحات هامة خلال المناقشات تفيد الدولة والمواطن.

محمود القط: تنسيقية شباب الأحزاب أتاحت حوار بناء خالي من المعارك السياسية

ونوه عضو تنسيقة شباب الاحزاب والسياسيين، أن الكيان أحد اهدافه تمثل في تقوية الاحزاب السياسية، من اجل خلق تنافسية قوبة تخدم في النهاية مصلحة الوطن.

ثورات الربيع العربي واستهداف الجيوش العربية

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه أثناء ثورات الربيع العربي كان يوجد استهداف للإيقاع بالقوات المسلحة والجيوش في المنطقة العربية وذلك بما فيهم مصر.

ولفت القط النظر إلى الفرق بين الجيش المصري وصموده عكس الجيوش التي سقطت، قائلا إن الجيش المصري تميز بعقيدته الوطنية الخالصة ، حيث أنه عبارة عن نسيج واحد تمثلت أهدافه في الدفاع عن الدولة المصرية وحمايتها فقط.

وأكمل عضو التنسيقية النائب محمود القط، أنه يتم مخاطبة الأجانب بالخارج بأننا نقوم ببناء دولة ديموقراطية حديثة ، والعمل على إعادة بناء المواطن المصري ودمجه في السياسة مرة أخرى بعد الفكرة السيئة التي تكونت لديه عنها.