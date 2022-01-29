موجة الصقيع مستمرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 15 08 الإسكندرية 15 10 وادى النطرون 16 08 طنطا 16 08 شبين الكوم 16 08 دمنهور 16 08 بلطيم 15 08 مطروح 14 08 السلوم 15 08 سيوة 17 03 بورسعيد 15 08 دمياط 15 08 الزقازيق 16 08 المنصورة 16 08 الإسماعيلية 16 08 السويس 15 08 العريش 15 08 رفح 15 08 رأس سدر 17 08 نخل 15 01 نويبع 18 11 طابا 16 10 كاترين 06 03- الطور 18 10 شرم الشيخ 21 13 الغردقة 20 13 مرسى علم 19 10 الفيوم 16 04 بنى سويف 16 04 المنيا 16 04 أسيوط 16 05 سوهاج 16 05 قنا 17 06 الأقصر 18 07 أسوان 19 08 ادفو 19 07 أبوسمبل 18 07 الوادى الجديد 18 05 شلاتين 17 10 أبو رماد 18 10 حلايب 18 11 رأس حدربة 17 10

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