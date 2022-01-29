/675814/نفاذ-الطبعة-الأولى-من-سنوات-الخماسين-للراحل-ياسر-رزق-بمعرض-الكتاب

وأضاف الكاتب شريف عارف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان نفاذ الطبعة الاولي من الكتاب هو اكبر دليل على صدق ماورد فيه من أحداث، وعلى الوعي الجمعي بالقضية، وكذلك حيوية القارئ الراغب في معرفة الحقيقة.

الكتاب الأهم في ٢٠٢٢

وأشار "عارف" أن هذا الكتاب سيكون الكتاب الاهم في 2022 وربما السنوات القادمة فالراحل ياسر رزق هو كاتب سابقا لعصره.

الفراق كان سريعا

واوضح الكاتب شريف عارف قائلا:" أنه في الوقت الذي كنت اراجع معه بعض بروفات كتابه المهم "سنوات الخماسين" .. كان هو الاخر يتابع بروفات كتابي "وصايا وحيد حامد " الذي اطلع عليه بالكامل، وكان سعيدا بالغلاف والفكرة عموما.. وتناقشت معه خلال هذه الفترة في بعض العناوين ، قلت له إن اهداء الكتاب سيكون لك، كان قلبي يشعر لكني لم اكن متوقعا ان يكون الفراق سريعا، فكان الاتفاق بيننا ان نوقع لكتابه وكتابي سويا في معرض الكتاب ، وان نتفقد عددا من الاجنحة، رحمك الله بحق هذا اليوم الفضيل ..وجعل ذكراك باقيه بيننا يا استاذ ياسر رزق.

وكان الكاتب الصحفي ياسر رزق رحمه الله قد بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، واستمر لمدة 30 عامًا، منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، يستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال. وتقام الدورة على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.