مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مواجهة منتخب تونس ضد نظيرة بوركينا فاسو ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.\

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب جامبيا ضد نظرة الكاميرون والتي من المقرر إقمتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

بوركينا فاسو تونس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات كأس الرابطة البرتغالية

تقام مباراة بنفيكا ضد فريق سبورتنج لشبونة والتي من الممقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا الربع مساءً.

مصر تتأهل لربع النهائي

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجيح بين مصر وكوت ديفوار

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.