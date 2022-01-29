/675819/أمن-سوهاج-يحاول-فك-لغز-العثور-على-جثة-عامل-بها-طلقات-نارية-بمركز-جهينة

تسعى مديرية امن سوهاج لفك لغز العثور على جثة شاب ثلاثينى بالمنطقة الجبلية بالقرب من محطة مياة وصرف صحي بمركز جهينة وعليها اثار طلقات نارية، وتم نقل الجثة الى مستشفى جهينة المركزى ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

تلقى اللواء محمد شرياش، مساعد وزير الداخلية، ومدير امن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز جهينة شمال سوهاج من الاهالي بالعثور على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نزلة على بدائرة مركز جهينة .

تحرك فى الحال رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وجود جثة المدعو إبراهيم ع م أ- 32 عام - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغه وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين اصابتها " طلقات نارية متفرقة بالجسم " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينه المركزي، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.

محافظة سوهاج ومشاريع حياة كريمة

على جانب اخرعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة بقطاعي " الصحة، والتضامن الاجتماعي"، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال إنشاء المشروعات على قطع الأراضي المستلمة والخالية من أية أبنية أو معوقات للعمل، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة توصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي المنزلية للأسر الغير قادرة والأولى بالرعاية، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار العائلات والعمد والمشايخ، والعمل بشكل متكامل لحصر وتركيب الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا.

تناول الاجتماع مناقشة آليات البدء في تنفيذ مبادرة " بالشكل والمضمون "، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات والمصالح الحكومية ودهانها بلون موحد للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة، ووجه " الفقي " بحصر جميع الامكانيات المتاحة للبدء في التنفيذ، على أن يتم تشكيل لجنة لإقامة مسابقة لأجمل 3 مصالح حكومية، وتشكيل لجنة لتجميل الوحدات المحلية .

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، مع ضرورة الاهتمام والرعاية بما تم زراعته من أشجار حتى الآن .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من " لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، واحمد السيد أحمد عضو المتابعة الميداني بالديوان العام بالمحافظة "، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .