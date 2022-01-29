/675821/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-فى-كأس-رابطة-الأندية

يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام نظيرة طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء 1 فبراير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

موعد مباراة الزمالك

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – وليد عبد المنعم – أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني – محمد حسن- ونيفول كوبينا – مصطفي ميسي.

خط الهجوم باسم مرسي – شادي حسين .

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو – عمرو الحلواني – محمود نبيل – مصطفى بهاء – محمد توني – كوامي بونسو – ايفانز منساه – حسام محمد – جمال السعيد.