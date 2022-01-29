/675822/أمن-سوهاج-يحاول-فك-لغز-إصابة-شاب-بطلق-ناري-فى-القدم

وصل شاب فى عقدة الرابع من العمر الى مستشفى سوهاج الجامعي مصاب بطلق ناري في الساق اليمنى وتم اخطار مديرية امن سوهاج لاتخاذ اللازم وجاري علاجة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير امن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز جهين يفيد ببلاغ من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعو علي م أ ق- 40 عام - حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية وعربية " تاجر عقارات "ويقيم دائرة مركز جهينة مصابا بطلق ناري بسمانة الساق اليمنى واشتباة نزيف بها وبسؤالة قرر بأنة أثناء مرورة بذات الناحية حدثت اصابتة نتيجة طلق ناري من مشاجرة بذات الناحية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

بلاغ بوجود مشاجرة وقتيل بمنطقة الشهيد بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد تامر أبو خطوه، مأمور شرطة قسم أول سوهاج بقيام شخص بالتعدي علي سيده ونجليها وشخص أخر دائرة قسم أول سوهاج.

انتقل على الفور قيادات مديرية الامن ومأمور القسم والرائد اسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، وتبين قيام المدعو علي م أ سن - ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي زوجته المدعوة أمل ج ع - 29عام - وتقيم دائرة مركز سوهاج مصابه بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالكتف الأيسر واليد اليمني وبرفقتها كل من الطفل يوسف و م -10 تلميذ، والطفل محمد و م - 6 تلميذ " متوفي " نتيجة إصابته جرح طعني نافذ بالصدر ويقيمان بذات الناحية "نجلي المذكورة ".

ايضا مازن م ر – 24عام - ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً " جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض "سكين " مما أدي إلي إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور متأثراً بإصابته وتمكن الطفل الأول من الفرار "دون حدوث ثمة إصابات به " وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم بمعرفة الأهالي .

وتم القبض على التهم واقتياده الى قسم أول سوهاج، و أعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه قام بطلاقها شفاهه وأنه كان بصدد توثيق الطلاق، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.