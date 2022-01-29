التكليفات الرئاسية برفع مستوى معيشة المواطنين تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (تكليفات رئاسية برفع مستوى معيشة المواطنين واستكمال الإصلاحات دون أعباء إضافية) نقلت الصحيفة عن وزير المالية تأكيده أن مصر صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وقال معيط إن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية بضرورة أن تساعد الموازنة العامة للدولة فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال الإسهام فى خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية بمساعدة القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ما يكفله قانون التعاقدات الجديد للدولة من دعم وتفضيل للمنتج المحلى فى جميع التعاقدات الحكومية.

وأشار إلى متابعة القيادة السياسية، آلية تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، قائلا إن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وتحت عنوان (شعراوى يؤكد اهتمام الرئيس بملف صحة المواطنين) قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أكد- خلال اجتماع عقده، أمس الجمعة، مع وفد من شركة "كير للمقاولات والصيانة"؛ لمتابعة ما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتطوير المجازر- الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف صحة المواطنين ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، بما يساهم فى توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وإخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى رغبة وجدية الحكومة فى تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة فى الشراكة مع الحكومة فى العديد من المجالات والملفات التى تهم المواطنين.

وأضاف أنه من بين الملفات التى تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص والشركات الوطنية هى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية المطورة لحسن إدارة تلك المشروعات بصورة جيدة تحافظ على أى استثمارات تضخها الدولة فى هذه القطاعات.

واقتصاديا، وتحت عنوان ("سى إن إن": نمو الاقتصاد المصرى يتخطى توقعات صندوق النقد الدولى)، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن شبكة "سى إن. إن" الأمريكية تأكيدها أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى الحالى، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نمواً إيجابياً.

ونقلت الشبكة عن خبير الاقتصاد عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قوله إن توقعات صندوق النقد الدولى بزيادة معدل نمو الاقتصاد يعنى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 7.2 تريليون جنيه بما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وخفض معدل البطالة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى على الأسعار والتضخم وزيادة الصادرات.

وحول فيروس كورونا، وتحت عنوان ("الصحة" تبدأ علاج "كورونا" بالبروتوكول الجديد اليوم) قالت صحيفة (المصرى اليوم) إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة، أنهت تعديل البروتوكول العلاجى الخاص بمواجهة الفيروس، للمرة السابعة، ليبدأ العلاج بالأدوية الجديدة التى تم إدراجها، خاصة عقار "مولنوبيرافير"، الذى سيتم توفيره بالمستشفيات فقط، فى الوقت الحالى.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة، قوله إن دواء "مولنوبيرافير" سيتم توفيره، بدءًا من اليوم، بجميع مستشفيات العزل، واستخدامه ضمن بروتوكول العلاج الجديد، وهو مخصص لحالات الإصابة التى تعانى نقص المناعة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف حسنى أن اللجنة عدّلت البروتوكول العلاجى 7 مرات، وذلك بعد حصول مصر على أحدث أدوية فى العالم، وسيتم تعديله كلما كانت هناك أدوية جديدة أو متحورات جديدة للفيروس؛ وتقتضى الحاجة تعديل البروتوكول.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة، فإنها لا تزال بسيطة ومتوسطة، بدليل أن حالات الوفاة منخفضة، وهى أقل من النسبة العالمية، التى تُقدر بـ1.5%.

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة مستعدة لأسوأ السيناريوهات الخاصة بارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، إذ إن الانقسامات التى تحدث للفيروس ومتحوراته تتم يوميًا مع زيادة انتشاره، غير أن هناك ارتفاعًا فى أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد، وكل ارتفاع يقابله ارتفاع فى احتياج دخول المستشفيات، مؤكدًا أن معدلات الإشغال بالمستشفيات خلال هذه الموجة أقل جدًا من الموجات السابقة.

وأكد عبدالغفار أن "مولنوبيرافير" متوفر فقط من خلال المستشفيات، وهو مضاد للفيروسات، ومصر لديها المواد الخام لتصنيع هذا العقار، الذى يتم استخدامه فى الحالات البسيطة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى تطعيم 70% قبل منتصف العام الجارى من أجل العودة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وفى السياق ذاته، وعالميًا، قالت (المصرى اليوم) إن عالِم الفيروسات الروسى، بيتر تشوماكوف، توقع أن تهدأ موجة انتشار الفيروس الناتجة عن متحور "أوميكرون"، اعتبارًا من أوائل فبراير المقبل.