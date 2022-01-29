وزير التنمية المحلية: مشروعك وفر 1.3 مليون فرصة عمل للشباب

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نفذ 2000 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال شهر ديسمبر 2021 فى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب.





ووجه الوزير، القائمين على "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات التى يقدمها البرنامج لتشجيع الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة مع أهمية تبنى هذه المشروعات التى تلبى إحتياجات سوق العمل وتبرز أفكار الشباب الإبداعية تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال فى اقتصاديات جميع الدول المتطورة، مؤكدا أن هذه المشروعات هى العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة سواء متقدمة أو نامية لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة التنوع الاقتصادى والتنافسية، وبالتالى المساهمة بشكل مثالى فى حل مشكلات البطالة وقال إن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب فى المحافظات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مختلف المجالات حيث مشروعات إنتاجية وخدمية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن " مشروعك" هو أحد المبادرات الجادة التى استفادت من المميزات التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%، مؤكدا أن برنامج "مشروعك" نجح منذ انطلاقه فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.2 مليار جنيه.

وكشف اللواء شعراوى أن "مشروعك" ساهم فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات فى محافظات الصعيد والوجه القبلى حيث حقق معدلات نمو عالية من خلال تنفيذ 99 ألف مشروعاً صغيراً بإجمالى قروض 11.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات فى توفير 595 ألف فرصة عمل للشباب.

وأشار إلى أن محافظة المنيا هى الأعلى تنفيذاً فى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ 21.4 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 2.5 مليار جنيه وفرت فرص عمل تصل إلى 136 ألف فرصة، تليها محافظة سوهاج التى نفذت 19.5 ألف مشروعا بإجمالى قروض 2.2 مليار جنيه وفرت من خلالها 120 ألف فرصة عمل، ثم محافظة أسيوط التى نفذت 13 ألف مشروعاً بإجمالى قروض 1.6 مليار جنيه وفرت من خلالها 39 ألف فرصة عمل.

وطالب اللواء محمود شعراوى الراغبين من الشباب والمرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتوجه لأقرب وحدة محلية فى محافظاتهم وتقديم طلب لوحدة "مشروعك" للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة فى " مشروعك"، موضحاً أنه تم توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية.

وقال إن " مشروعك" يقدم عدة تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا فى جميع المحافظات المصرية.