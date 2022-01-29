القوي العاملة: دورات تدريبية مجانية على المهن والحرف لتأهيل الشباب والفتيات لسوق...

أعلنت مني الأطروش وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة وزارة القوي العاملة "مهنتك مستقبلك" تقوم المديرية بتنفيذ دورات تدريبية مجانية على الحرف والمهن المختلفة للتأهيل لسوق العمل لشباب وفتيات قرى مبادرة "حياة كريمة" وتشمل الخياطة والتفصيل، والسباكة المنزلية والكهرباء لشباب وفتيات قري مركز كفر سعد ، وذلك من خلال الوحدة المتنقلة للتدريب، وذلك للتيسير على شباب وفتيات المركز التقدم للدورات التدريبية مساعدتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير التمويل اللازم لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت وكيل الوزارة إلي أن المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة من مديرية القوي العاملة اجتياز الدورة التدريبية ، فضلا عن أن نجاح المتدرب في الدورة التدريبية يعد تمهيدا ومؤشرات النجاح في اختبارات قياس مستوي المهارة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط مع مدير مديرية القوى العاملة ومسئول التدريب بالمديرية، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لمناقشة آليات تمويل المتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة من خلال وحدات التدريب المتنقله، وكيفية إزالة المعوقات التى تواجه آلية التشغيل.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قرى الريف المصري ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين وحدة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط ، ومبادرة وزارة القوي العاملة"مهنتك مستقبلك" لإعداد خريجين متدريبين على أعلى مستوى لدخول سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم والتشجيع على العمل الحر.