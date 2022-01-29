القوي العاملة : تعيين 917 شابا منهم 21 ”قادرون باختلاف” بأسيوط

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 917 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 21 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2393 شاباً منهم 42 " قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 1314 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 807 ألف جنيه ، لـ 1522 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 61 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 150 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1403 منشأة يعمل بها 2580 عاملاً، وأسفر عن تحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، وعقد 10 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.
أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 12 شكوى عمالية تم تسوية 10 شكاوى منها ودياً ، وتبقي شكوى واحدة تحت البحث والدراسة ، كما تم التفتيش على 52 منشأة يعمل بها 57 طفلا ولم يسفر عن أى مخالفات .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1553 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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