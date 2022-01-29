سعفان يوجه بإرسال وحدة متنقلة ثانية للتدريب بزاوية صقر بالبحيرة

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان توجيهات لإدارة التدريب بالوزارة بتوجيه وحدة تدريب مهني متنقلة ثانية للبحيرة بزاوية صقر بأبو المطامير وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال وزير القوي العاملة : إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قري محافظة البحيرة لها في إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من لقري أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته .. قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة ، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

ولفت مدير المديرية ، إلى أن الوحدة المتنقلة الأولى شهدت نجاحا بعملية التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومن المتوقع أن يشهد التدريب بزاوية صقر بأبو المطامير نجاحا كبيرا نظرا للسمعة التدريبية الواسعة التي حققتها الوحدة الأولى.