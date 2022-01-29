هيئة الدواء المصرية: انطلاقة جديدة نحو تسجيل وتصنيع المستلزمات الطبية محليا

في إطار حرص هيئةالدواءالمصرية على النهوض بقطاع المستلزمات الطبية، وانطلاقا من رؤية الهيئة التي تسعى إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.

حرصت هيئة الدواء المصرية على عقد جلسة حوارية موسعة حول مستجدات العمل الرقابي فيما يخص المستلزمات الطبية، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي تنظمه الهيئة بمحافظة الأقصر.

وقد شارك بالحضور كل من: الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

وقد أثنى رئيس الهيئة على الجهد الرائع الذي قامت به الإدارة المركزية للمستلزمات إبان أزمة فيروس كورونا، وهو ما ساعد على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، وساهم في حماية النظام الصحي المصري، وصموده.

كما أشاد بتطور وسرعة إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية، واتجاه الإدارة السريع نحو التحول الرقمي.

خلال الجلسة؛ تم استعراض الدور الرقابي، وخاصة إجراءات ما قبل التسويق؛ لضمان وصول مستلزم طبي آمن وفعال وذو جودة عالية للمواطن المصري، كما تم استعراض الدلائل التنظيمية التي تم إصدارها، وأهم ما جاء فيها من مستجدات خاصة بتيسير إجراءات العمل، وسياسات التحول الرقمي للإدارة متمثلة في تدشين وتشغيل المنصة الإلكترونية MeDevice.

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