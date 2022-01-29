القوي العاملة : توعية المنشأة بسداد مستحقات صندوق الطوارئ للعمال في موعدها...

عقد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج اجتماعا مع مسؤولي صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمكاتب العمل ووحدة الصندوق بالمديرية لمتابعة استيفاء مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال من المنشآت .

أكد مدير المديرية خلال الاجتماع ضرورة التزام كافة المنشأت التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر والتي تبلغ بسوهاج 105 منشآت بالالتزام بسداد حصة الصندوق وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، مع ضرورة توعية المسئولين بالمنشأة على الإلتزام بالسداد شهرياً بحد أقصى منتصف الشهر التالي تجنباً لتوقيع غرامات تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون .

وشدد مدير المديرية على ضرورة تنفيذ التعليمات التي يصدرها مجلس إدارة صندوق الطوارئ الذي يرأسه وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوعية المنشآت بالهدف من الصندوق والذي يمثل الأمان والضمان للعمال حال توقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئياً لظروف اقتصادية .

وتم في الاجتماع تكليف المفتشين المسئولين على تحصيل مستحقات الصندوق بالمكاتب بالتفتيش المتابعة الشهرية للمنشأت الخاضعة للصندوق والتوعية بشكل مستمر بأحكام القانون واللائحة التنفيذية له وكافة التعليمات الصادرة وعقد ندوات توعية للمختصين بالمنشآت على أن يكون ذلك بالتنسيق مع رئيس وحدة الصندوق ومدير إدارة الرعاية .

حضر الاجتماع أشرف كمال مدير عام رعاية القوي العاملة ، والسيد عبدالله رئيس وحدة الصندوق بالمديرية ، ومسئولي الصندوق بمكاتب العمل على مستوي المحافظة .