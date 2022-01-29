/675832/700-لجنة-تستقبل-119724طالب-وطالبة-فى-18-ادارة-تعليمية-لإمتحانات-الشهادة-الاعدادية-بالبحيرة

اكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام دخول الطلبة بشكل منظم داخل اللجان لأداء اول ايام امتحانات الشهاده الاعداديه مؤكداً على أنه تم التشديد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن سير العمل والتحلى بالدقه والانضباط والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.

700 لجنة تستقبل 119724طالب وطالبة فى 18 ادارة تعليمية لإمتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، انه تم التوجيه بضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية لضمان مواجهة اى مشكله طارئة وحلها على الفور وتحقيق الانضباط داخل اللجان وتوزيع الطلاب على مسافات أمنه لتحقيق التباعد الاجتماعي وتخصيص غرفة بكل لجنه خاصه بالطلاب الذين تظهر عليهم اى اعراض صحيه. 700 لجنة تستقبل 119724طالب وطالبة فى 18 ادارة تعليمية لإمتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة كما شدد وكيل الوزارة بضرورة رفع تراكمات المياه امام اللجان بالمدارس ومواجهة أثار الأمطار والتغيرات الجويه وتوعية الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وعدم الاقتراب من اعمدة الإنارة خاصه عند سقوط الأمطار ومنع أولياء الأمور من التواجد امام اللجان لتوفير جو من الهدوء والطمأنينة.

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