الصحة: استقبال 3 ملايين و 999 ألف جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»  

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دوت الخليج

الدكتور خالد عبدالغفار، تقدم بالشكر للمملكة المتحدة لدعمها مصر بهذه الشحنة من جرعات اللقاح، والتي تم استقبالها بمطار القاهرة الدولي على 3 دفعات يومي الخميس والجمعة، في إطار التضامن بين الدول في مواجهة الجائحة، والعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين.

فحص الشحنة

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "استرازينيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا. وأشار «عبدالغفار»، إلى أن مصر نجحت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أربعة ملايين جرعة من لقاح أكسفورد- أسترازينكا إلى مصر

السفير البريطاني في مصر «جاريث بايلي» من جانبه، قال: «يسعدني للغاية أن أشهد وصول نحو أربعة ملايين جرعة من لقاح أكسفورد- أسترازينكا إلى مصر، والتي تقدمها المملكة المتحدة من خلال مرفق كوفاكس، وهذه الخطوة تعد علامة فارقة أخرى في شراكتنا مع مصر للمساعدة في دعم استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تلقيح الفئات الأكثر احتياجاً على وجه السرعة، وقد تم شحن هذه اللقاحات الممنوحة من المملكة المتحدة عن طريق منظومة كوفاكس، وذلك بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية". وأكد السفير البريطاني، أن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات للجميع، وسنواصل دعم مصر للتصدي لهذا الوباء، ولكي تزدهر بلدينا وتنمو معاً، يجب أن يكون الناس قادرين على اللقاء معاً والسفر، دون الخوف من كورونا، مؤكدًا أن للتطعيم أهمية أساسية في هذا الصدد، ولهذا السبب تواصل المملكة المتحدة إزالة أي قيود على دخول أراضيها، بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارًا من 11 فبراير، قائلا: «لندع شراكتنا تنمو بقوة». من ناحيتها قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة: «ترحب منظمة الصحة العالمية في مصر بالمساهمة من حكومة المملكة المتحدة بجرعات لقاح أسترازينيكا لمصر، والتي من شأنها أن تساعد في تسريع التطعيم لكل شخص يعيش في مصر"، مثمنة التعاون المستمر مع سفارة المملكة المتحدة في مصر للمساعدة في دعم أنشطة التأهب والاستجابة لـ«كوفيد-19» في مصر.