/675834/الإسكان-تكشف-تفاصيل-انشاءات-مشروع-تطوير--مثلث-ماسبيرو

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الدكتور عاصم الجزار، متابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والتي تشمل مشروع الأبراج الجارى ضمن أعمال التطوير، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

دوت الخليج

وزير الإسكان، أكد أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو حيث يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

مشروع أبراج النيل ماسبيرو

وأوضح الوزير، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والذي يقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين برج فندقى – برج إدارى، وبدروم، وتقام على مساحة 8419 م2.