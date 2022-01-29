/675837/حسام-حبيب-ينعي-جدته-بصورة-من-صندوق-الذكريات

حرص المطرب حسام حبيب على نعي جدته التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، وذلك بكلمات مؤثرة عبرت عن مدى حزنه.

دوت الخليج يرصد نعي المطرب حسام حبيب لجدته الراحلة.

حسام حبيب رفقة جدته

نشر حبيب صورة تجمعه بجدته في الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق قائلًا: "سنتقابل مرة أخرى يا جدتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

شيرين تنعي وفاة جدة حسام حبيب

هذا وقد نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب وفاة جدة حسام حبيب زوجها السابق، بآية قرآنية وكلمات مؤثرة.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الشخصية “تويتر”:”بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم”.

وأضافت شيرين:”إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب.

على الصعيد الآخر، كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن شروط عودتها لزوجها السابق حسام حبيب خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

تصريحات نارية من شيرين عبد الوهاب حول طليقها حسام حبيب مع نضال الأحمدية

قالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: " عايزة راجل مش عيل ابن أمه، حبي لحسام بقى زي السرطان.. رجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي".

وأضافت شيرين: "أنا معاه ببقى ضعيفة وخايفة.. زهقت من دوري كأم للرجالة نفسي ابقى حبيبة".

و علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على ظهورها دون شعر في أول ظهور لها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب، حيث أثارت الجدل بهذه الإطلالة في حفلتها بدبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفل أم الإمارات، إنها أصبحت تشعر براحة أكثر بعدما فعلت هذا الأمر، مضيفةً: مش كدا أحلى ولا كوافير ولا هم، أنا ارتحت وبغسل شعري 8 مرات في اليوم.

واستقبل الجمهور حديث شيرين عبد الوهاب بطريقة كوميدية، حيث سفق لها الجميع، وطالبوها بعدد آخر من أغانيها، التي ما دام أحبها الجمهور منها.

وقالت شيرين عبد الوهاب في حفلتها للجمهور: متقبلني كدا؟، أنا كدا فوقت، وبتحدى أصالة أنها تعمل كدا.

شيرين عبد الوهاب تصدر بيانًا يؤكد انفصالها ويكشف حقيقة وجود خلافات مع طليقها

هذا وقد أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، تأكيدًا للأنباء المتداولة أمس بشأن هذا الأمر.

قالت شيرين في البيان إنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تنفي وجود خلافات بينها وبين حسام حبيب

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.