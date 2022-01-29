جدة - نرمين السيد - وقالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن القوى الناعمة تعد وسيلة فاعلة لتطوير المجتمعات وخلق أجيال جديدة قادرة على صون المكتسبات. وأضافت أن مشروع أهل مصر أحد الأدوات التى اعتمدتها الثقافة المصرية لنشر التنوير واكتشاف المواهب إلى جانب تعريف النشء بتاريخهم المشرق وتثقيفهم ودعم روح الانتماء بينهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف، مضيفة أن الفعاليات تعمل على ترسيخ الهوية للنهوض بالوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع أطفال أهل مصر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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