جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند.



جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برقية تهنئة من الرئيس إلى نظيره الهندى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.