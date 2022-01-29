بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، مشددا على ضرورة تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، مع التزام الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى.

ووجه "الشريف" فى تصريح له، رؤساء الأحياء و جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة فى محيط المدارس ورفع المخلفات، والتحفظ على مكبرات الصوت لمنع الازعاج وتمكين الطلاب من اداء الامتحانات فى جو من الهدوء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية يبلغ ( 110945) طالبـا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام ( 382 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى بمشاركة ( 14714 ) ملاحظًـا، و( 1713) مراقبـا، و(1502) معاونا، بينما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين 764 شخصا.