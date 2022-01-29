رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، يرافقه وزير النقل المهندس كمال الوزير.





يعد مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبرى عدلى منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبيا، والذى يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.

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