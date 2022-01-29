الرى: إجراءات فورية ومستمرة على مدار الساعة لتخفيض مناسيب المياه المرتفعة فى...

- الدكتور عبد العاطى : الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة لحماية الطرق والأراضى والمنشآت من الغرق

- تكريم القائمين على تنفيذ أعمال خفض المناسيب نظرا لسرعة إستجابتهم

- تركيب (٥) طلمبات و (٢) وحدة طوارئ لخفض منسوب المياه بالبحيرة

- تجريف مصرف غرب النوبارية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه

فى ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لأجهزة الوزارة نحو التعامل الفورى مع إرتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط والناتج عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة الإسكندرية .. قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة بتركيب عدد (٤) طلمبات متحركه تعمل بالديزل ووحده واحدة تعمل بالكهرباء بالاضافة لعدد (٢) وحدة طوارئ سبق تركيبها فى شهر سبتمبر الماضى لخفض منسوب المياه بالبحيرة ، وسيتم زيادة عدد الوحدات التى تعمل بالكهرباء إلى (٥) وحدات لضمان إستمرار تشغيل الوحدات بكامل طاقتها.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط والتى تلقى مياهها علي مصرف غرب النوبارية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم إتخاذ هذه الاجراءات العاجلة بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بالبحيرة وحماية الأراضى والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق ، وأنه تم العمل بشكل مستمر لإنجاز هذه الأعمال ليلا وصباحا ، مشيرا إلى أن سيادته سيقوم بتكريم السادة القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرا لسرعة إستجابتهم بإتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه ، كما أشار سيادته إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروه السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.