الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغالي في قصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس السنغالى ماكي سال، وذلك فى قصر الاتحادية، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين. واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغالي حرس الشرف ضمن مراسم الاستقبال.

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