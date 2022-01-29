/675836/إطلالة-إليسا-المبهرة-في-حفل-JOY-AWARDS-بالرياض-فيديو

حضرت الفنانة إليسا حفل Joy Awards الذي أُقيم بالعاصمة السعودية الرياض، وحضره عددًا كبيرًا من النجوم المصريين والسعوديين، وأيضًا نجوم من جميع أنحاء الوطن العربي، ولفتت إليسا الأنظار بإطلالتها السوداء.

دوت الخليج

إليسا من حفل Joy awards

ظهرت إليسا خلال حفل Joy awards بالرياض، بإطلالة سوداء ملفتة، مفتوحة الصدر ومرصعة ببعض الأحجار البيضاء اللامعة، تداولها عدد كبير من محبيها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأعادت إليسا نشر بعضها مرة أخرى من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، ونشرت اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لها من هذا الحفل، وعلقت عليها وكتبت باللغة الفرنسية ما معنا:"صباح الخير"، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة بمجرد نزولها، وكتبوا لها:"أحلى صباح"، وعدد من المتابعين وصفحات محبي إليسا نشروا مجموعة من الفيديوهات وقت وصولها للحفل وسط صيحات الجمهور الترحيبية.

إليسا على إنستجرام

وكانت إليسا قد نشرت صورة مشابهة للتي نشرتها عبر تويتر، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ الأمس، وعلقت عليها بما معناه:"تعريف الليلة المفرحة"، وشكرت القائمين على حفل Joy awards على دعوتهم لها، وتفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وكثيرين عبروا لها عن حبهم وإعجابهم من خلال إيموجيز القلوب الحمراء والوجوه المحبة، وكتب لها آخرين:"دخيل ملكة الإحساس وجمالا لربي يحميها"، وكتبت لها أحد الشخصيات العامة بالإنجليزية ما يعني:"جميلة جدًا".

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.