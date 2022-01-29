/675839/أحاسب-مين-عفاف-مصطفى-تشكو-للجمهور-بعد-تسبب-علي-الطيب-في-إصابتها

صرحت الفنانة عفاف مصطفى على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنها تشعر بألم في ذراعها، وذلك بسبب خطأ من زميل لها في أحد مشاهد الأعمال الدرامية التي كانت تصورها في الفترة الأخيرة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل هذه القصة وذلك خلال السطور القادمة.

إصابة عفاف مصطفى بسبب آخر أعمالها الدرامية

وكتبت عفاف مصطفى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أشكوا من ألم ذراعي للآن بسبب خطأ من زميل زقني من شهر فات دون قصد في المشهد فوقعت عليه.. ومبقاش العلاج بيعمل مفعول مع تقدم السن.. دي مش إصابة عمل؟ أحاسب مين هنا الممثل ولا مين؟”.

علي الطيب السبب في إصابة عفاف مصطفي

وقد سبق وكشفت الفنانة عفاف مصطفى تفاصيل إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير مسلسلها فيلا 101.

حيث كتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “اندمج الممثل في الأداء أمامي وزقني دون قصد منه ووقعت على الأرض، وأصيب كتفي وذراعي وإيدي كنت بتألم من إمبارح، كنت يا دوب أول يوم تصوير ليه في مسلسل فيلا 101، ضريبة حب المهنة”.

وبعدها بأيام قالت مصطفى في بعض التصريحات الصحفية: “تحسنت الحمد لله بشكل كبير وأصبحت أحرك ذراعي بشكل طبيعي ولكن توجد بعض الآلام الخفيفة”.

وأردفت: “الفنان علي الطيب لم يقصد دفعي وسقوطي ولكن اندمح في المشهد وبكى بعد سقوطي، وأنا مش زعلانه منه”.

مسلسل فيلا 101

يشار إلى أن مسلسل "فيلا 101"، من إنتاج بلال صبري وياسر أبو عمار، وتأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة الفنانين محمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي، عفاف مصطفى، منة عرفة، أحمد عبدالله محمود، وفاء قمري، محمد الدقاق، وبوسي شاهين.

تعليق عفاف مصطفى على أزمة الطفل الباكي

وكتبت عفاف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "أمك مش فضيالك ومن الآخر بيشغلها عنك مزاحها أكثر مش، عايزاك تكسر شهر العسل المستمر من البني آدم اللي شبها عديم الضمير والإنسانية"

وتابعت: "أكثر الستات اللي بتنفصل بتختار الراجل اللي يصون ابنها، ويحطه على الراس ويكرم مشاعره ويحتويه، لكن أنتِ جبتيلوا راجل من عينتك يلهحث وراء مزاجه ويهين فلذة كبدك ويدمر طفلك نفسيًا".

واختتمت عفاف مصطفى حديثها قائلة: "حتي وإن كان الطفل عنده طاقه زي الأطفال أو شقي، أنتِ تساعديه وتحسني توعيته، وتحتويه وتقدميه في أولوية حياتك.. انتِ نكرة صاحبة المزاج".