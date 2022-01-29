/675841/محافظ-بورسعيد--يتفقد-سير-امتحانات-الشهادة-الإعدادية

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أية معوقات، والتي بدأت اليوم في جميع اللجان على مستوى المحافظة حيث يؤدي 12 ألفا و792 طالبا وطالبة الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية موزعة على ٦٥ لجنة اساسية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

تفقد اللجان

وتفقد محافظ بورسعيد لجنة مدرسة مصطفى كامل بحي المناخ ولجنة الشهيد مصطفي خضر سليم بحي الزهور ، واطمأن على سير أعمال الامتحانات واستمع لرأي الطلاب في امتحان اليوم.

كما اطمأن محافظ بورسعيد خلال الجولة علي تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان وأنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

أهمية دور المدرسة

وطالب محافظ بورسعيد من ابنائه الطلاب ضرورة التعامل الهادئ أثناء سير الامتحانات لاسيما بأن كافة الأسئلة من الكتب المدرسية مؤكدا للطلاب علي اهمية دور المدرسة في اعتمادهم علي انفسهم وزرع الثقة لديهم.

وأضاف محافظ بورسعيد بأن هناك تنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

لقاءه بأولياء الامور

كما التقي محافظ بورسعيد خلال جولتة بعدد من أولياء ودار حوار حول ضرورة أن تكون المدرسة هي المصدر الوحيد لتعليم الأبناء فهي التي تشكل شخصيتهم الايجابية.