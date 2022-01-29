لا يظهر في الـ PCR.. «أوميكرون الخفي» أحدث متحورات «كورونا» في أوربا

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كشف علماء عن ظهور مشتق جديد من المتحور «أوميكرون» بعدد من الدول الأوروبية، أبرزها الدنمارك، إلى جانب ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج

التقرير نشرته المجلة العللمية "the-scientist"، إن ما تم رصده مؤخرا هو نسخة جديدة من متحور أوميكرون أطلقوا عليه اسم "BA.2"، مشيراً إلى أنه ينتشر بسرعة أكبر ولا يظهر في تحليل PCR ما جعل العلماء يطلقون عليه اسم "أوميكرون الخفي".

أوميكرون الأسرع انتشارا

رامون لورنزو-ريدوندو، من كلية الطب بـ"جامعة نورث ويسترن" في ولاية شيكاغو الأمريكية، أكد أنه من بين كل متحورات كورونا، كان أوميكرون الأسرع انتشارا، ووثق علماء في الهند بعض الاختلافات بين متحور أوميكرون والمتحور المشتق "BA.2"، إذ ثمة اختلاف بسيط في شكل البروتين.

بينما وصف كاميرون وولف، الخبير في الأمراض المعدية بكلية الطب في "جامعة ديوك" الأمريكية، أن أوميكرون والمشتق الجديد منه بأنهم أخوة من العائلة نفسها، حيث يوجد اختلافات طفيفة، ولكن معظم الجينات متشابهة فيهما، بينما أرجح جابرييل ليونج، عميد كلية الطب في "جامعة هونج كونج"، أن "مشتق متحور أوميكرون قد ينتشر بشكل أسرع من المتحور الأصلي، بنسبة 35%".

أعراضه لا تستدعي دخول المستشفى

يذكر أنه على الرغم من أن المتحور أوميكرون لا يسبّب أعراضا خطيرة تستدعي دخول المستشفى، إلا أن لديه أكثر من 30 طفرة في البروتين الشوكي بسطح الفيروس، هي ما منحته القدره على سلب اللقاحات كثيرًا من الفاعلية.

مسؤولو منظمة الصحة العالمية، وفي وقت سابق، أكدوا إن المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي سيسترعي انتباه العالم، سيكون أكثر عدوى من "أوميكرون"، لكن ما يحتاج العلماء للإجابة عنه حقا؛ هو ما إذا سيكون أكثر فتكا أم لا.

وقالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة "كوفيد 19" في منظمة الصحة العالمية، خلال جلسة أسئلة افتراضية، إن العالم سجل نحو 21 مليون إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد.