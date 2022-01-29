«كورونا تُفرق الشمل».. غياب حمزة نمرة عن جنازة والده بسبب إصابته بالفيروس

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دوت الخليج يرصد سبب تغيب الفنان حمزة نمرة عن جنازة والده

وفاة والد حمزة نمرة

حيث نشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل فيسبوك للفنان حمزة نمرة منشور تنعي فيه والد حمزة نمرة وتشير إلى أن حمزة لن يتمكن من حضور عزاء والده وكان محتوى المنشور:”بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم. إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بڤيروس كورونا نسألكم الدعاء له ولأسرته وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

معلومات عن حمزة نمرة

حمزة نمرة مؤلف موسيقي ومغنٍ، وعازف جيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر 1980 مهتم بالثقافة العربية الأصيلة محاولًا تجسيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه. أصدر حمزة نمرة أربع البومات من إنتاج شركة تسجيلات أوايكننغ: "احلم معايا" و"انسان" و"اسمعني" و"هطير من تاني"، في مارس 2018 أصدر ألبومه الرابع "هطير من تاني" من إنتاجه الخاص، وفي عام 2020 أصدر ألبوم بعنوان (مولود سنة 80) من إجمالي 6 ألبومات موسيقية حتى الآن.

أعمال حمزة نمرة الفنية

بدأ حمزة نمرة اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة. ولما أصبح في السابعة عشرة، بدأ في تعلم الموسيقى والغناء، وعاصر واختلط مع معظم الاتجاهات الموسيقية السائدة في ذلك الوقت في الإسكندرية، وكان من ضمنها اتجاه إحياء نموذج الفرق الموسيقية. في عام 1999 التحق بفريق "الحب والسلام" بقيادة الموسيقي "نبيل البقلي"، وأثرت تلك الفترة بشكل عميق في تكوين شخصيته الموسيقية والإنسانية، وتعلم على يد "نبيل البقلي" التأليف الموسيقي والتلحين. خلال الفترة 1999-2000 قدّم حمزة العديد من العروض مع فريق الحب والسلام كمغن وعازف جيتار، مما أكسبه خبرة جيدة فنياً وصقل موهبته بشكل كبير. عام 2001، استقل حمزة عن الحب والسلام، وقدّم نموذجاً للفريق الموسيقي تحت اسم "نميرا" وكان ذلك بمثابة أول مشروع موسيقي لحمزة، حيث بدأ في تقديم العديد من ألحانه من خلال الفريق، كان حمزة مغني الفريق وعازف الجيتار.استمر الفريق حتى عام 2004. عام 2006 بدأ في الإعداد للألبوم الأول بعنوان "احلم معايا" والذي اشتركت في تنفيذه مجموعة من أفضل الموسيقيين بالإضافة إلى أصدقائه من فريق نميرا والفرق الموسيقية المختلفة. وفي عام 2011 أنتج البوم إنسان الذي حققق أكبر نسبة مبيعات وهو الأفضل في عام 2012 وأنتجت له ألبومه الأول شركة أواكيننج ريكوردز ، كما غنى أكثر من أغنية للشيخ سيد درويش. يدرس حمزة في مجال الموسيقى والهندسة الصوتية على الإنترنت في بيركلي ميوزيك أونلاين التابعة لكلية بيركلي الأمريكية للموسيقى. عام 2012 أنشد شارة النهاية برنامج خواطر في جزئه الثامن الذي يعرض على قناة إم بي سي في شهر رمضان المبارك، وأيضاً تتر برنامج سحر الدنيا الذي يقدمه الداعية الإسلامي مصطفى حسني ويعرض على قناة اقرأ والنهار وغنى تتر البرنامج الإذاعي "ع القهوة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس علي إذاعة نجوم اف ام و قد تمّ حظر أغاني حمزة نمرة من محطّات الإذاعة الرّسميّة في نوفمبر 2014م بسبب "انتقاد النّظام". 2018 رحل حمزة نمرة عن شركة Awakening Music وانشأ شركته الخاصة تحت مسمى Namira ويقيم حاليا في لندن بسبب منعه من دخول مصر وذلك لتقديم اتهامات ضده انه معادي للنظام.