/675846/التعليم-مجموع-التيرم-الدراسي-الأول-بامتحان-الإعدادية-مكمل-لـ-الفصل-الثانى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، إن درجات الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية، مكمل للدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان الترم الثانى، موضحة أن الترم الأول مخصص له 140 درجة، بينما الترم الثانى 140، بواقع 280 درجة للفصلين الدراسيين، مضيفة أن المجموع الاعتبارى للطالب ما يحصل عليه خلال الفصلين الدراسيين.

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طلاب الشهادة الإعدادية كانوا قد بداوا قبل قليل بمحافظتى الجيزة والقاهرة، أداء امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الاول، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث يؤدى الطلاب الامتحان ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة.

تعقيم لجان الشهادة الإعدادية

من جانبه أشرف سلومة، تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعقيم لجان الشهادة الإعدادية قبيل انطلاق ماراثون امتحانات الإعدادية بالجيزة، والتي تنطلق اليوم السبت حتى الخميس ٣ فبراير ٢٠٢٢ م، مؤكداً أن إجمالي عدد طُلَّاب الإعدادية على مُستوى محافظة الجيزة، بلغ (193140) طالبًا وطالبة، مُقسَّمٌ على (691) لجنة، وأضاف أنه تم تَشكيلُ غُرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكذلك غُرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورًا.

التواجد باللجان يوميًا

وطالب سلومة ، مديري عموم الإدارات التعليميِّة، بالتواجد باللجان يوميًا لمُتابعة أعمال امتحانات الإعدادية بالجيزة، وتذليل كافة العقوبات والصعوبات، واتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازيِّة اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعُد بين الطُلَّاب وارتداءِ الكمامات، مع ضرورة التواجُد المُستمِر للطبيب أو الزائرة الصحيَّة بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمُطهِرات.