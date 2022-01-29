/675848/تداول-29-سفينة-و5310-شاحنات-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة

أوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن تداول 29 سفينة، و5 آلاف و310 شاحنات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

المركز في بيان له اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 5 آلاف و383 طنا تشمل 1500 طن رمل و463 طن كحول و2700 طن أسمنت و720 طن مولاس، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و328 طنا تشمل 4350 طن ذرة و498 طن خشب زان و15 ألفا و491 طن حديد و4364 طن أبلاكاش و3500 طن فول صويا و566 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 125 طنا.

تداول 29 سفينة و5310 شاحنات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأكد أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 218 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل أخضر وبطاطا وقرنبيط وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (زيتون وريحان) وفواكه (برتقال وبلح ومندولين وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من دول الإمارات والسعودية وأمريكا وإيطاليا والهند وهولندا وإندونيسيا وسلوفينيا وروسيا وفيتنام واليونان وهونج كونج وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 766 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 108 آلاف و466 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145 ألفا و841 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1105 أطنان قمح، واتجه إلى صوامع بنى سويف، وقطار يتكون من 25 عربة بعدما أفرغ 25 حاوية (40 قدما) وكان قادما من الإسكندرية.

1.4 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال ديسمبر الماضي

وكانت قد أكدت مصلحة الجمارك، أمس أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ حوالي مليار و483 مليونا و14 ألف جنيه.

وأشارت المصلحة، في بيان لها، أن الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين أفرجت عن مشمول 1590 شهادة جمركية وارد نهائي خلال ديسمبر، وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 195 مليونا و 819 ألفا و 825 جنيها.. فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالي 954 مليونا و 753 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 327 مليونا و 343 ألف جنيه.

وأكدت أنه تم تصدير مشمول 2943 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت - دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و249 مليونا و860 ألف جنيه.

وذكرت المصلحة، أن الإدارة العامة للصادر قامت بتحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال ديسمبر بمبلغ 3 ملايين و 272 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمنافذ حصلت رسوم زيادة وزن عن 353 بيانا جمركيا بنحو مليون و825 ألف جنيه.