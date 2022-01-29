/675849/مراسم-استقبال-رسمية- الرئيس-السيسي-يستقبل-نظيره-السنغالي-بقصر-الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل ، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، نظيره السنغالي ماكي سال، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلاميين الوطنينين كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

دوت الخليج

وكان الرئيس السيسي، زار دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية الاسبوع الماضي، كما شارك الرئيس في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وحمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي

التنسيق والتعاون بين الأشقاء

وخلال القمة الرباعية تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.