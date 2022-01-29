/675854/المجالس-التصديرية-تبحث-غدا-مع-ضمان--السعودية-آليات-إنشاء-مراكز-لتجارة-السلع-المصرية

تعقد المجالس التصديرية، اجتماعا غدا الأحد، بمشاركة المكتب التجاري في جدة مع شركة ضمان المحدودة السعودية وذلك لبحث آليات تنفيذ مقترح إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة، بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع في باقي المدن السعودية، لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودية، وتكون الشركة السعودية وكيلا حصريا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجاري، وفقا للقانون السعودي، ويعقد الاجتماع عبر تطبيق "زووم".

دوت الخليج

وكان قد عقد اجتماعا منتصف الشهر الحالي عرضت فيه الشركة السعودية على ممثلي المجالس تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد في مكان مميز في جدة ومستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة، فضلا عن تأمين شركات تخليص البضائع، وتوفيرشهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدرالمصري، وتوفير الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه) وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

المجالس التصديرية تبحث غدا مع "ضمان " السعودية آليات إنشاء مراكز لتجارة السلع بالرياض وجدة

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، إنه تم طلب عقد الاجتماع مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل وطرح التساؤلات التي أثارتها الشركات المصرية، خاصة وأن المنتجات مختلفة وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف، لافتا أن المواد الخام والسلع الوسيطة تحتاج لتعامل، والسلع النهائية تحتاج لأسلوب عرض مختلف.

وأكد أبو المكارم، أن تعزيز التواجد في الأسواق المختلفة يتطلب مخازن للبضائع الحاضرة ومناطق لوجيستية، مشددا علي ضرورة تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودية لتأتي مرحلة تشبيك الأعمال ما بين المصدر المصري والمستورد السعودي، وهو ما يعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب على ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودي.

1.4 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال ديسمبر الماضي

وكانت قد أكدت مصلحة الجمارك، أمس أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ حوالي مليار و483 مليونا و14 ألف جنيه.

وأشارت المصلحة، في بيان لها، أن الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين أفرجت عن مشمول 1590 شهادة جمركية وارد نهائي خلال ديسمبر، وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 195 مليونا و 819 ألفا و 825 جنيها.. فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالي 954 مليونا و 753 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 327 مليونا و 343 ألف جنيه.

وأكدت أنه تم تصدير مشمول 2943 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت - دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و249 مليونا و860 ألف جنيه.

وذكرت المصلحة، أن الإدارة العامة للصادر قامت بتحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال ديسمبر بمبلغ 3 ملايين و 272 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمنافذ حصلت رسوم زيادة وزن عن 353 بيانا جمركيا بنحو مليون و825 ألف جنيه.