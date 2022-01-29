/675855/السكك-الحديدية-تطالب-المحافظات-غلق-المزلقانات-غير-الشرعية-وتطبيق-أقصى-درجات-الحيطة

طالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، المحافظات وشرطة النقل والمواصلات، مساعدة الهيئة في تطبيق قرارات غلق المزلقانات غير الشرعية والعمل على تطبيق أقصى درجات الحيطة والأمان للرقابة على المزلقانات بسبب تكرار حالات عبور المزلقانات الغير شرعية أثناء قدوم القطارات.

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الهيئة طالبت أيضا ضرورة التأكيد على منع الركاب المخالفين للإجراءات الاحترازية من استقلال القطارات، وتطبيق الغرامات الفورية على من ينزع الكمامة أثناء استقلال القطارات.

إجراءات تأمين حركة القطارات

كما أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم، على استمرار خطط الطوارئ وإجراءات تأمين حركة القطارات على كافة الخطوط التابعة للهيئة لتأمين حركة القطارات بسبب الأمطار وحالة الطقس وبدء التشغيل الاحترازي، حيث خاطبت الهيئة القومية للسكك الحديدية المحافظات اليوم للتأكيد على ضرورة التعاون مع الهيئة فى الرقابة على المزلقانات، لتأمين نقل الركاب والطلاب وخاصة مع توقعات الارصاد الجوية بنشاط للرياح والأمطار وبدء حالة عدم استقرار الطقس والشبورة المائية صباحا وأستمرار موجة الطقس المتقلب، كما شددت السكك الحديدية على ضرورة غلق المزلقانات الغير شرعية والرقابة على المزلقانات الشرعية والمعابر على شريط السكك الحديدية.

تأمين حركة سير القطارات

السكك الحديدية قامت أيضاً بالتنسيق مع المحافظين و شرطة النقل لتأمين حركة سير القطارات والعمل على تقديم افضل خدمة ممكنة للركاب على طوال السكك الحديدية، كما قامت بالتنسيق مع قطاعات الهيئة لسرعة التعامل مع أعطال القطارات ومع الطوارئ فى المناطق المختلفة لتقديم افضل خدمة للركاب على طوال السكك الحديدية .

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه وزارة النقل بالتنسيق مع شرطة النقل لتأمين رحلات مترو الانفاق على الخطوط الثلاث معه مراقبة التشغيل على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم المركزى للمترو لتقديم خدمة مميزة للركاب وسرعة التعامل مع اى عطل للقطارات إن وجد أى اعطال .

طقس متقلب

ومن المتوقع ان يسود البلاد اليوم طقس متقلب، شديد البرودة مع انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا، الأمر الذى قد يعيق الروؤية الصباحية أمام القطارات والسيارات ووسائل النقل المختلفة.