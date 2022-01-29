ياسمين فؤاد: الملف البيئى فى مصر شهد تطورا كبيرا منذ عام 2015

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطورا كبيرا منذ عام 2015 حتى الآن، نظرا للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعت الملف البيئى على رأس أجندتها ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى جميع القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام 2018 بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفا مهما لدى جميع القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضربا من ضروب الرفاهية.





جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد، مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثيرا سلبيا على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة اقتصادية وتم القضاء على تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة.

وأضافت فؤاد، أنه تم العمل أيضا على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها أيضا لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية وأصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لا يخل بطبيعتها ونظامها، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات خصوصًا وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، متابعة: "أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات".

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ 100 مليون دولار لتوفيق أوضاعها حيث تتسبب الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.