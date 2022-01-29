محافظ القاهرة: امتحانات الإعدادية تسير دون أى عقبات

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، سير امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022 دون أى عقبات، حيث يؤدى 190481 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) فى 757 مدرسة.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والإلتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالب وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم حرصًا على سلامتهم.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور، بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات ومتابعة بالمديرية والـ 33 إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة إلى جانب وجود نوبتجيات بالمدارس ودواوين الإدارات فترة الإجازة الأسبوعية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تعقيم كافة المدارس التى يجرى بها الامتحانات والتأكد من نظافة الأسطح وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار عليه، وإزالة آثار مياه الأمطار من الأفنية، كما تم التشديد على ارتداء الطلبة والقائمين على أعمال الإمتحانات للكمامات حرصًا على الصحة العامة وعد السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس والتأكد من جميع وصلات الكهرباء وزجاج الشبابيك وسلامة الأبواب.