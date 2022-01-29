القوى العاملة: تعيين 4941 شابا منهم 97 قادرون باختلاف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4941 شاباً، منهم 97 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10882 راغب عمل، منهم 185 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 1170 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأضاف الوزير فى بيان اليوم، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

من جانبه، أشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عمّا تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى - إلى أن المديرية تلقت 216 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 197 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر، وتم بحث 209 شكاوى منها، وتبين أن 77 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 132 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 204 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 472 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 272 محضراً، وبحث 266 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص، كما قامت باستخراج 1292 شهادة قياس مستوى المهارة، و1289 رخصة مزاولة الحرفة.

ولفت مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 47 ألفاً و251 جنيها رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وصرف 123 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 53 عاملا، فضلاً عن إصدار 143 بوليصة تأمين لعمال المقاولات والصيادين، وتسجيل 837 عاملاً جديدا على المنظومة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 57 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 19 أجنبياً، وتلقى 32 طلب ترخيص لأول مرة، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.